Evil Never Dies — это захватывающая игра, где вы берете на себя роль недавнего выпускника колледжа, получившего ответственную должность управляющего на райском острове в отеле-курорте Hardic Resort. На первый взгляд, это идеальное место для начала карьеры, но вскоре становится ясно, что не все так просто, как кажется.





Вам предстоит управлять курортом, исследовать его территории и окружающий остров, одновременно разгребая многочисленные тайны, скрытые в этих живописных местах. В процессе работы вы будете принимать решения, которые повлияют на судьбы сотрудников и гостей курорта, а также встретитесь с фигурами из своего прошлого, чьи истории переплетаются с вашей.





Evil Never Dies предлагает глубокий сюжет, полный интриг и неожиданностей. Вам нужно будет погрузиться в историю курорта и своего нового дома, чтобы раскрыть все секреты и понять, что зло действительно никогда не умирает. Исследуйте, взаимодействуйте и принимайте важные решения, чтобы выяснить правду и обеспечить благополучие тех, кто находится под вашей опекой.