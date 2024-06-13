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Evil Never Dies (18+)

Evil Never Dies (18+) Chapter 1 complete

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Chapter 1 complete
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 590 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49

Evil Never Dies — это захватывающая игра, где вы берете на себя роль недавнего выпускника колледжа, получившего ответственную должность управляющего на райском острове в отеле-курорте Hardic Resort. На первый взгляд, это идеальное место для начала карьеры, но вскоре становится ясно, что не все так просто, как кажется.


Вам предстоит управлять курортом, исследовать его территории и окружающий остров, одновременно разгребая многочисленные тайны, скрытые в этих живописных местах. В процессе работы вы будете принимать решения, которые повлияют на судьбы сотрудников и гостей курорта, а также встретитесь с фигурами из своего прошлого, чьи истории переплетаются с вашей.


Evil Never Dies предлагает глубокий сюжет, полный интриг и неожиданностей. Вам нужно будет погрузиться в историю курорта и своего нового дома, чтобы раскрыть все секреты и понять, что зло действительно никогда не умирает. Исследуйте, взаимодействуйте и принимайте важные решения, чтобы выяснить правду и обеспечить благополучие тех, кто находится под вашей опекой.


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Информация о модах

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Скачать Evil Never Dies (18+) Chapter 1 complete взлом

Скачать Evil Never Dies (18+) 590 Мб Ссылка 2 590 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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