Tifa's Dark Heaven (18+) — это фанфик, основанный на культовой игровой вселенной, который погружает игроков в повседневную жизнь любимых героев в отсутствие приключений. В этой истории Тифа управляет баром, а молодой человек, её возлюбленный, помогает ей в этом начинании. Однако дела идут не так хорошо, как хотелось бы, и бар начинает приносить убытки.





Столкнувшись с финансовыми трудностями, пара принимает неожиданное, но спорное решение, которое внезапно приводит к улучшению их положения. Бар начинает набирать популярность и приносить прибыль, что улучшает их жизнь. Однако со временем главный герой начинает замечать странности в поведении Тифы и подозревает, что что-то пошло не так.





Основной сюжет игры разворачивается вокруг этих изменений, погружая игроков в водоворот событий, полных тайн и неожиданных поворотов. Tifa's Dark Heaven предлагает глубокий и драматичный сюжет, который исследует сложные темы и заставляет игроков задуматься о моральных и этических аспектах принятых решений.