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Battle Slaves (18+)

Battle Slaves (18+) 0.5

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 384 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
25

Battle Slaves — это пошаговая стратегическая игра для взрослой аудитории, которая сочетает элементы файтинга с уникальной стратегической составляющей. События игры разворачиваются на мистической арене в далекой вселенной, где игроки управляют своими коллекциями бойцов, собранных со всех уголков космоса.


В Battle Slaves, игроки сражаются, используя тщательно спланированные стратегии и тактики. Каждый боец имеет уникальные способности и особенности, что требует от игрока анализа и планирования для каждого поединка. Важную роль играет выбор оборонительных и атакующих действий, а также использование специальных предметов и экипировки, которые можно собирать и улучшать в процессе игры.


Игра предлагает сложные боевые арены, где каждое решение может иметь значительные последствия. Поражения и победы в битвах не только влияют на статус и рейтинг игрока, но и открывают новые возможности для дальнейшего развития и совершенствования его команды. Подготовка к боям и умелое управление ресурсами критически важны для того, чтобы оставить соперников ни с чем.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Battle Slaves (18+) 0.5 взлом

Скачать Battle Slaves (18+) 384 Мб Ссылка 2 384 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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