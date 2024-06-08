Renewal of Mortals рассказывает историю молодого ученого по имени Хавиэль, который отправляется на военную службу с амбициозной целью - создать рецепт бессмертия. Его исследования в конечном итоге приводят к неожиданному успеху после несчастного случая. Осознав масштаб своего открытия, Хавиэль решает сохранить его в тайне и инсценирует собственную смерть, чтобы начать новую жизнь.





С помощью "Нано", искусственного интеллекта, имплантированного в его тело для поддержки в завершении проекта, Хавиэль приступает к реализации своих новых целей. Этот AI не только помогает ему скрываться, но и становится его верным помощником в мире, полном интриг и опасностей.





Сюжет игры наполнен местью, наслаждением и загадками. Хавиэлю предстоит справиться с многочисленными испытаниями, решать сложные задачи и сталкиваться с тайнами, которые могут перевернуть его жизнь. Ведите героя через этот мир, помогая ему на пути к выполнению своих замыслов и раскрытию всех секретов.