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Renewal of Mortals (18+)

Renewal of Mortals (18+) Demo

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Demo
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
0

Renewal of Mortals рассказывает историю молодого ученого по имени Хавиэль, который отправляется на военную службу с амбициозной целью - создать рецепт бессмертия. Его исследования в конечном итоге приводят к неожиданному успеху после несчастного случая. Осознав масштаб своего открытия, Хавиэль решает сохранить его в тайне и инсценирует собственную смерть, чтобы начать новую жизнь.


С помощью "Нано", искусственного интеллекта, имплантированного в его тело для поддержки в завершении проекта, Хавиэль приступает к реализации своих новых целей. Этот AI не только помогает ему скрываться, но и становится его верным помощником в мире, полном интриг и опасностей.


Сюжет игры наполнен местью, наслаждением и загадками. Хавиэлю предстоит справиться с многочисленными испытаниями, решать сложные задачи и сталкиваться с тайнами, которые могут перевернуть его жизнь. Ведите героя через этот мир, помогая ему на пути к выполнению своих замыслов и раскрытию всех секретов.


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Скачать Renewal of Mortals (18+) Demo взлом

Скачать Renewal of Mortals (18+) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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