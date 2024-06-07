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The Fox and Devil: Tales of Eleonora (18+)

The Fox and Devil: Tales of Eleonora (18+) Ch .1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Ch .1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 440 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
26

The Fox and Devil: Tales of Eleonora рассказывает захватывающую историю Элеоноры, полудемона, которая скрывается среди людей, ведя двойную жизнь. Под маской обычного человека она скрывает свои истинные намерения и могущественные способности. Элеонору движет стремление к мести и жажда силы, и она готова сделать всё возможное, чтобы достичь своих амбициозных целей.


В мире, где каждый шаг Элеоноры может привести к раскрытию её сущности, игроки будут сопровождать её в сложном и опасном путешествии. На пути ей предстоит столкнуться с многочисленными испытаниями, завоевать доверие или обмануть окружающих, и принять решения, которые могут навсегда изменить её судьбу. Враги и союзники, люди и другие демоны — все они играют свою роль в этой запутанной игре власти и интриг.


История Элеоноры — это не только эпическое приключение, но и глубокое исследование моральных дилемм и личных амбиций. Игрокам предстоит не только помогать ей в бою и решении головоломок, но и глубже понять её внутренние конфликты и мотивацию. "The Fox and Devil: Tales of Eleonora" — это увлекательная и эмоциональная история о мести, силе и самопознании, в которой каждый выбор имеет значение.


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Информация о модах

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Скачать The Fox and Devil: Tales of Eleonora (18+) Ch .1 взлом

Скачать The Fox and Devil: Tales of Eleonora (18+) 440 Мб Ссылка 2 440 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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