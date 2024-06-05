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Ephemerale (18+)

Ephemerale (18+) Demo

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Demo
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 155 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
153

Ephemerale (18+) - визуальный роман для взрослой аудитории, который выделяется своей необычной реализацией и мрачной атмосферой. Действие игры разворачивается в опасном и крайне неприветливом фэнтезийном мире, где игроки оказываются в локации, где шансы на выживание минимальны. Здесь им предстоит познакомиться с различными персонажами, узнать их истории, причины, по которым они попали на каторгу, и помочь им решиться на ряд важных и рискованных поступков.


Игровой мир наполнен интригами и скрытыми угрозами, что заставляет постоянно быть начеку. Каждый персонаж имеет свою уникальную предысторию и мотивацию, и игрокам предстоит принять участие в их судьбах, влияя на развитие сюжета своими решениями. Интерактивные элементы игры позволяют глубже погружаться в историю, делая каждый выбор значимым и непредсказуемым.


Ephemerale предлагает богатый сюжет, наполненный неожиданными поворотами и эмоциональными моментами. Игра сочетает в себе элементы драмы, интриги и романтики, что делает её привлекательной для тех, кто ищет нечто большее, чем просто развлечение. Это путешествие по тёмному фэнтезийному миру обещает быть захватывающим и запоминающимся, особенно для поклонников жанра, ценящих нестандартные и глубокие сюжетные линии.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Ephemerale (18+) Demo взлом

Скачать Ephemerale (18+)
155 Мб
Ссылка 2
155 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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