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Isolation Project (18+)

Isolation Project (18+) 0.4.2

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 508 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
513

Isolation Project — это захватывающая игра, которая переносит вас в мир, разрушенный серией катастрофических погодных явлений. В постапокалиптическом будущем человечество отчаянно пытается восстановиться после экономического краха, разрушенной промышленности и массовой миграции. В этом новом мире хорошие оценки после окончания колледжа стали жизненно важными для выживания и успеха.


Когда вы узнаете о сомнительной правительственной организации, предлагающей дополнительные баллы за участие в клинических исследованиях, это кажется легким выбором. Но вскоре вы понимаете, что ситуация намного сложнее. Присоединившись к исследованию, вы оказываетесь втянутыми в мир тайн, моральных дилемм и неожиданных опасностей, которые ставят под угрозу не только ваше будущее, но и вашу жизнь.


Isolation Project предлагает уникальный и напряженный сюжет, в котором каждое ваше решение имеет значительные последствия. Вы будете сталкиваться с этическими вызовами, разгадывать сложные загадки и бороться за выживание в этом новом суровом мире. Сможете ли вы справиться с испытаниями и выйти победителем, или же станете еще одной жертвой в череде катастроф? Погрузитесь в эту увлекательную игру и узнайте, какой будет ваша судьба.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Isolation Project (18+) 0.4.2 взлом

Скачать Isolation Project (18+)
508 Мб
Ссылка 2
508 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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