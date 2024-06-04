Isolation Project — это захватывающая игра, которая переносит вас в мир, разрушенный серией катастрофических погодных явлений. В постапокалиптическом будущем человечество отчаянно пытается восстановиться после экономического краха, разрушенной промышленности и массовой миграции. В этом новом мире хорошие оценки после окончания колледжа стали жизненно важными для выживания и успеха.





Когда вы узнаете о сомнительной правительственной организации, предлагающей дополнительные баллы за участие в клинических исследованиях, это кажется легким выбором. Но вскоре вы понимаете, что ситуация намного сложнее. Присоединившись к исследованию, вы оказываетесь втянутыми в мир тайн, моральных дилемм и неожиданных опасностей, которые ставят под угрозу не только ваше будущее, но и вашу жизнь.





Isolation Project предлагает уникальный и напряженный сюжет, в котором каждое ваше решение имеет значительные последствия. Вы будете сталкиваться с этическими вызовами, разгадывать сложные загадки и бороться за выживание в этом новом суровом мире. Сможете ли вы справиться с испытаниями и выйти победителем, или же станете еще одной жертвой в череде катастроф? Погрузитесь в эту увлекательную игру и узнайте, какой будет ваша судьба.