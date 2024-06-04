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Ero Condo (18+)

Ero Condo (18+) 210407

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
210407
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
181

Ero Condo (18+) — это уникальный симулятор, сочетающий элементы свиданий и управления объектом недвижимости, предназначенный исключительно для совершеннолетних геймеров. Игра предлагает качественную графику в стиле рисованного комикса, множество персонажей, систему выбора с последствиями и возможность настройки внешнего вида главного героя.


В ней игроки примеряют на себя роль владельца и управляющего многоквартирным домом. Ваша задача — следить за сохранностью жилья, общаться с жителями, улучшать и заменять сломанные объекты, а также решать повседневные проблемы управления недвижимостью. Помимо этого, игра включает элементы романтики и свиданий, что добавляет глубину и разнообразие игровому процессу.


Фанаты игр, где предоставляется свобода действий и множество возможностей для взаимодействия, по достоинству оценят Ero Condo. Здесь нет "движения по рельсам" — каждое ваше решение влияет на развитие сюжета и взаимоотношения с другими персонажами. Эта игра обещает увлекательный и взрослый опыт, который не оставит равнодушными любителей симуляторов и визуальных новелл.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Ero Condo (18+) 210407 взлом

Скачать Ero Condo (18+)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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