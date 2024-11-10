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Barbarian Chronicles (18+)

Barbarian Chronicles (18+) Intro

2
0
Скачать (572 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Intro
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 572 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
367

Barbarian Chronicles — это захватывающая игра, в которой вы берете на себя роль молодого воина-варвара, ведущего свой клан в эпической битве против беспощадной Темной Королевы Крамис. Действие происходит в загадочной земле Брестерии, полной опасностей, магии и возможностей.


Игрокам предстоит исследовать обширные территории Брестерии, где каждая экспедиция может принести как опасности, так и новые ресурсы для развития. Строительство и укрепление собственной деревни станет ключевым элементом вашего пути к власти. Создавайте альянсы с другими кланами или захватывайте вражеские территории, чтобы расширить свое влияние и накопить силы для финальной битвы.


Barbarian Chronicles предлагает глубокий стратегический геймплей, включающий управление ресурсами, дипломатические переговоры и тактические сражения. Ваша конечная цель — победить Темную Королеву Крамис и занять ее трон, став правителем Брестерии. Каждый ваш выбор будет влиять на ход истории, делая каждое прохождение уникальным и полным неожиданных поворотов.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Barbarian Chronicles (18+)
572 Мб
Ссылка 2
572 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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