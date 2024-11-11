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NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! (18+)

NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! (18+) Final

2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Final
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
986

NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! — это откровенная и необычная визуальная новелла, предназначенная для взрослой аудитории. Игра сочетает элементы научной фантастики и фэнтези, создавая уникальный сюжет, который охватывает борьбу с глобальной угрозой вируса, превращающего людей в зомби.


В игре рассказывается о военной организации в Америке, которая разработала опасный вирус под названием «Вирус Нежити» или «Z-вирус». Этот вирус превращает людей в злобных монстров, которые продолжают сражаться даже после смерти. Единственным средством против вируса оказывается особый "любовный сок" мировой идола Сацуки Таканаши.


Сацуки, преодолев множество испытаний и став кумиром, отправляется в альтернативное измерение, чтобы найти источник вируса. В этом мире король просит её предоставить сок её любви в качестве вакцины для всех жителей королевства. Таким образом, Сацуки оказывается подключённой к гигантскому устройству, что становится началом её публичного выступления, транслируемого во всем мире.


Игра отличается смелым и провокационным содержанием, сочетающим откровенные сцены с необычным сюжетом. NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! предлагает игрокам уникальный и запоминающийся опыт, который понравится любителям нестандартных и пикантных историй.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! (18+) Final взлом

Скачать NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! (18+)
90 Мб
Ссылка 2
90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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