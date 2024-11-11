NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! — это откровенная и необычная визуальная новелла, предназначенная для взрослой аудитории. Игра сочетает элементы научной фантастики и фэнтези, создавая уникальный сюжет, который охватывает борьбу с глобальной угрозой вируса, превращающего людей в зомби.





В игре рассказывается о военной организации в Америке, которая разработала опасный вирус под названием «Вирус Нежити» или «Z-вирус». Этот вирус превращает людей в злобных монстров, которые продолжают сражаться даже после смерти. Единственным средством против вируса оказывается особый "любовный сок" мировой идола Сацуки Таканаши.





Сацуки, преодолев множество испытаний и став кумиром, отправляется в альтернативное измерение, чтобы найти источник вируса. В этом мире король просит её предоставить сок её любви в качестве вакцины для всех жителей королевства. Таким образом, Сацуки оказывается подключённой к гигантскому устройству, что становится началом её публичного выступления, транслируемого во всем мире.





Игра отличается смелым и провокационным содержанием, сочетающим откровенные сцены с необычным сюжетом. NejicomiSimulator: Naked Idol’s Live Broadcast! предлагает игрокам уникальный и запоминающийся опыт, который понравится любителям нестандартных и пикантных историй.