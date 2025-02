Описание

The Lewd Corruption of the Heaven (18+) — это визуальная новелла для взрослой аудитории, выполненная в мультяшном стиле и наполненная пикантными элементами. Сюжет игры начинается с того, что одна из богинь фэнтезийного мира сталкивается с неожиданной проблемой: её верный остров перестал ей поклоняться. Храмы опустели, служители исчезли, и никаких вестей оттуда не поступает.





Чтобы выяснить причины случившегося, богиня посылает на разведку двух своих помощниц. Эти опытные и могущественные воительницы уверены в своих силах и навыках, считая, что могут справиться с любой ситуацией. Однако реальность оказывается гораздо сложнее и опаснее, чем они могли себе представить. Их миссия не только ставит под угрозу их веру в собственные способности, но и раскрывает темные силы, которые могут изменить всё вокруг.





The Lewd Corruption of the Heaven предлагает игрокам увлекательное сочетание фантастического сюжета и откровенного контента. Игра наполнена неожиданными поворотами и сложными задачами, которые требуют от игроков не только стратегического мышления, но и моральных решений. Этот проект понравится тем, кто ищет глубокий и нестандартный игровой опыт в жанре визуальных новелл для взрослых, где магия и страсть переплетаются в единое целое.