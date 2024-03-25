Shakai Seikatsu (18+) 0.10.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.10.3
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 670 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 691
Shakai Seikatsu представляет собой захватывающее погружение в жизнь и отношения главного героя после потери родителей. Эта визуальная новелла не только погружает вас в мир гарема, но и позволяет пережить моменты истинной дружбы и любви. С помощью вашего лучшего друга вы сможете обрести надежду и силу, чтобы преодолеть трудности и насладиться новыми перспективами в жизни. Однако, когда ваша жизнь принимает неожиданный поворот, вы погружаетесь в мир интриг, страсти и романтики, где каждое решение имеет свои последствия. Получите неповторимый опыт, управляя своими отношениями и исследуя глубины человеческих чувств в этой захватывающей визуальной новелле.
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