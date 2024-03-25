Shakai Seikatsu представляет собой захватывающее погружение в жизнь и отношения главного героя после потери родителей. Эта визуальная новелла не только погружает вас в мир гарема, но и позволяет пережить моменты истинной дружбы и любви. С помощью вашего лучшего друга вы сможете обрести надежду и силу, чтобы преодолеть трудности и насладиться новыми перспективами в жизни. Однако, когда ваша жизнь принимает неожиданный поворот, вы погружаетесь в мир интриг, страсти и романтики, где каждое решение имеет свои последствия. Получите неповторимый опыт, управляя своими отношениями и исследуя глубины человеческих чувств в этой захватывающей визуальной новелле.