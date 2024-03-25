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Shakai Seikatsu (18+)

Shakai Seikatsu (18+) 0.10.3

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.10.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 670 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 691

Shakai Seikatsu представляет собой захватывающее погружение в жизнь и отношения главного героя после потери родителей. Эта визуальная новелла не только погружает вас в мир гарема, но и позволяет пережить моменты истинной дружбы и любви. С помощью вашего лучшего друга вы сможете обрести надежду и силу, чтобы преодолеть трудности и насладиться новыми перспективами в жизни. Однако, когда ваша жизнь принимает неожиданный поворот, вы погружаетесь в мир интриг, страсти и романтики, где каждое решение имеет свои последствия. Получите неповторимый опыт, управляя своими отношениями и исследуя глубины человеческих чувств в этой захватывающей визуальной новелле.


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Информация о модах

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Скачать Shakai Seikatsu (18+) 0.10.3 взлом

Скачать Shakai Seikatsu (18+) 670 Мб Ссылка 2 670 Мб 0.9.0 670 Мб 0.9.0 (Ссылка 2) 670 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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