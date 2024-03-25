Описание

Cross Realms - это захватывающее приключение, отправляющее игроков в захватывающее путешествие по девяти сферам развития Ци в увлекательном визуальном романе.





Внезапно перенесшиеся в мистический мир вместе со своими друзьями, игроки находят убежище и цель в секте. Здесь они налаживают связи с самыми разными девушками, постепенно собирая собственный гарем. Но их приключение еще далеко от завершения: они исследуют миры, добавляя в свой гарем еще больше девушек.





Игрокам предстоит погрузиться в захватывающий мир, полный загадок и опасностей, раскрывая тайны и развивая отношения с уникальными персонажами. Путешествие по сферам развития Ци обещает быть увлекательным и полным неожиданных поворотов событий. Готовы ли вы отправиться в это захватывающее путешествие?