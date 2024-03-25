Описание

В The Pill вы окунетесь в мир беззаботного выбора собственного приключения и виртуального романа, созданного с помощью VN Maker. В этой истории вы встретитесь с озорной Белль, вашим партнером, который совершает неожиданную покупку, изменяющую ваш вечер... или даже мир! Возможно, эта покупка перевернет вашу жизнь, открывая новые возможности и приключения, или же приведет к непредсказуемым последствиям. Ваш выбор и действия будут иметь значение, когда вы погрузитесь в этот увлекательный мир, где каждое решение открывает новые грани истории.