Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 134
Описание
В The Pill вы окунетесь в мир беззаботного выбора собственного приключения и виртуального романа, созданного с помощью VN Maker. В этой истории вы встретитесь с озорной Белль, вашим партнером, который совершает неожиданную покупку, изменяющую ваш вечер... или даже мир! Возможно, эта покупка перевернет вашу жизнь, открывая новые возможности и приключения, или же приведет к непредсказуемым последствиям. Ваш выбор и действия будут иметь значение, когда вы погрузитесь в этот увлекательный мир, где каждое решение открывает новые грани истории.
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