Описание

Serenity (18+) - это визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории, который повествует о молодом человеке, погруженном в глубокую печаль после смерти матери. Разбирая вещи ушедшей матери, он обнаруживает книгу, написанную ею специально для него. В этой книге раскрывается ее магический дар, о котором он ранее не знал, и который превращает эту книгу в портал в другой мир.





Этот мир дает главному герою возможность самостоятельно строить свое будущее, воплощая свои желания и предпочтения. Игрокам предстоит помочь персонажу исследовать самого себя, сделать это место безопасным от внешних угроз и определиться со своими собственными желаниями, которые накопились после долгих лет заботы о умирающем близком человеке.