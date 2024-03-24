Версия:
Ch. 2 v0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 317
Описание
Serenity (18+) - это визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории, который повествует о молодом человеке, погруженном в глубокую печаль после смерти матери. Разбирая вещи ушедшей матери, он обнаруживает книгу, написанную ею специально для него. В этой книге раскрывается ее магический дар, о котором он ранее не знал, и который превращает эту книгу в портал в другой мир.
Этот мир дает главному герою возможность самостоятельно строить свое будущее, воплощая свои желания и предпочтения. Игрокам предстоит помочь персонажу исследовать самого себя, сделать это место безопасным от внешних угроз и определиться со своими собственными желаниями, которые накопились после долгих лет заботы о умирающем близком человеке.
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