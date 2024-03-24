android-1.ru / Игры / Эротические игры / Serenity (18+)
Serenity (18+)

Serenity (18+) Ch. 2 v0.4

4
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Ch. 2 v0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 317
Скриншоты
Описание

Serenity (18+) - это визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории, который повествует о молодом человеке, погруженном в глубокую печаль после смерти матери. Разбирая вещи ушедшей матери, он обнаруживает книгу, написанную ею специально для него. В этой книге раскрывается ее магический дар, о котором он ранее не знал, и который превращает эту книгу в портал в другой мир.


Этот мир дает главному герою возможность самостоятельно строить свое будущее, воплощая свои желания и предпочтения. Игрокам предстоит помочь персонажу исследовать самого себя, сделать это место безопасным от внешних угроз и определиться со своими собственными желаниями, которые накопились после долгих лет заботы о умирающем близком человеке.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Serenity (18+) vCh. 2 v0.4 MOD APK

Скачать Serenity (18+) 2.4 Гб Ссылка 2 2.4 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
The Veil Chronicles: Nix University (18+)
The Veil Chronicles: Nix University (18+)
Version: 0.4.1
Mermaid Fishing (18+)
Mermaid Fishing (18+)
Version: 0.10
Family Trouble (18+)
Family Trouble (18+)
Version: 0.9.34
Streaming for Love (18+)
Streaming for Love (18+)
Version: 0.6.0
Christine Watson/Being a Wife (18+)
Christine Watson/Being a Wife (18+)
Version: 1.130 Patreon
Lustful College Rework (18+)
Lustful College Rework (18+)
Version: 0.38
Dreamer Life (18+)
Dreamer Life (18+)
Version: 0.5
The Lewd House: Helping Hand (18+)
The Lewd House: Helping Hand (18+)
Version: 0.2.1

Отзывы о Serenity (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив