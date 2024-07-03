The Veil Chronicles: Nix University - это увлекательное приключение в мире, охваченном таинственной Завесой, которая поглотила значительную часть мира, превратившись в массивный белоснежный купол, видимый практически из любого уголка континента. Внутри этого купола скрываются не только страх и хаос, но и магические Камни Завесы, ставшие бесценным источником магии и энергии.





В мире Завесы пространство искажено, и обычному человеку легко заблудиться внутри этого загадочного места, наполненного опасными монстрами. Завеса кажется отдельным миром, доступным лишь одним мгновением. В этом невероятном мире игроки будут исследовать таинственные локации, сражаться с ужасными существами и искать способы противостоять влиянию Завесы на мир.