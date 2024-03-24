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Lustful College Rework (18+)

Lustful College Rework (18+) 0.32

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Версия:
0.32
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 456

Lustful College Rework - это увлекательная история о человеке, потерявшем свою семью в раннем возрасте и оказавшемся на краю безнадежности. Но его жизнь принимает неожиданный оборот, когда ему приходит письмо о зачислении в самый престижный колледж Японии - колледж Якатато.


Этот колледж известен тем, что принимает только студенток со всего мира. Для нашего героя это становится уникальной возможностью начать новую жизнь и открыть для себя мир возможностей. В колледже Якатато он встретит множество увлекательных персонажей, с которыми сможет общаться, заниматься академической деятельностью и жить по своим правилам. Здесь он также сможет завязать романтические отношения и пережить множество увлекательных приключений.


"Lustful College Rework" предлагает игрокам интересный сюжет, возможность развивать персонажей и исследовать разнообразные сюжетные линии, при этом погружаясь в атмосферу японского колледжа и взаимодействуя с разнообразными персонажами.


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Скачать Lustful College Rework (18+) 0.32 взлом

Скачать Lustful College Rework (18+) 1.1 Мб Ссылка 2 1.1 Мб

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