Lustful College Rework - это увлекательная история о человеке, потерявшем свою семью в раннем возрасте и оказавшемся на краю безнадежности. Но его жизнь принимает неожиданный оборот, когда ему приходит письмо о зачислении в самый престижный колледж Японии - колледж Якатато.





Этот колледж известен тем, что принимает только студенток со всего мира. Для нашего героя это становится уникальной возможностью начать новую жизнь и открыть для себя мир возможностей. В колледже Якатато он встретит множество увлекательных персонажей, с которыми сможет общаться, заниматься академической деятельностью и жить по своим правилам. Здесь он также сможет завязать романтические отношения и пережить множество увлекательных приключений.





"Lustful College Rework" предлагает игрокам интересный сюжет, возможность развивать персонажей и исследовать разнообразные сюжетные линии, при этом погружаясь в атмосферу японского колледжа и взаимодействуя с разнообразными персонажами.