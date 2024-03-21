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Kidnapped Isekai Story (18+)

Kidnapped Isekai Story (18+) 0.2.0

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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 809 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
1 151
Скриншоты
Описание

Kidnapped Isekai Story - это уникальная игра для взрослой аудитории с откровенным контентом, увлекательной игровой механикой и захватывающей сюжетной линией. Игра начинается с довольно стандартного сюжета, но вскоре переносит игроков в захватывающее приключение в фэнтезийном мире.


Главный герой просыпается в кандалах, и ему удается сбежать, найдя временное пристанище. Постепенно осознавая свою ситуацию, он приходит к выводу, что у него амнезия, и начинает строить план действий. Его основная цель - собрать команду союзников, которая не только сможет защитить его в схватках, но и поможет разгадать тайны его прошлого.


В "Kidnapped Isekai Story" игрокам предстоит исследовать разнообразные локации фэнтезийного мира, сражаться с врагами и решать загадки, а также укреплять отношения с союзниками. Благодаря разнообразию квестов и интеракций с персонажами игра обещает увлекательное и н


Информация о модах

полная версия

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Скачать Kidnapped Isekai Story (18+) 809 Мб Ссылка 2 809 Мб
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