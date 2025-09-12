Описание

В Friends Indeed вы вступаете в роль человека, который принял роковое финансовое решение, едва не приведшее его к краху. Годы спустя отголоски этого поступка возвращаются в вашу жизнь, внезапно обогащая вас за пределами самых смелых фантазий. Когда ваша лучшая подруга и давняя любовь обращается к вам за помощью в собственном финансовом несчастье, перед вами встает дилемма: с почти неограниченными ресурсами вы можете стать силой добра — или зла.





Игра сосредоточена на моральном выборе, позволяя вам определять, кем вы станете: добрым, злым или выбрав нечто среднее. Friends Indeed предлагает вам возможность избежать определённых табуированных тем, нежелательных сексуальных сцен и неванильных извращений, если это соответствует вашим предпочтениям. Большинство отношений остаются необязательными, так что вы сами решаете, какие дороги пройти, и какой путь избрать в этом захватывающем интерактивном опыте.