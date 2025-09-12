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Friends Indeed (18+)

Friends Indeed (18+) Chapter 10 v0.71

Судьбоносный выбор: от финансовых ошибок до силы добрых или злых решений
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Версия:
Chapter 10 v0.71
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Friends Indeed вы вступаете в роль человека, который принял роковое финансовое решение, едва не приведшее его к краху. Годы спустя отголоски этого поступка возвращаются в вашу жизнь, внезапно обогащая вас за пределами самых смелых фантазий. Когда ваша лучшая подруга и давняя любовь обращается к вам за помощью в собственном финансовом несчастье, перед вами встает дилемма: с почти неограниченными ресурсами вы можете стать силой добра — или зла.


Игра сосредоточена на моральном выборе, позволяя вам определять, кем вы станете: добрым, злым или выбрав нечто среднее. Friends Indeed предлагает вам возможность избежать определённых табуированных тем, нежелательных сексуальных сцен и неванильных извращений, если это соответствует вашим предпочтениям. Большинство отношений остаются необязательными, так что вы сами решаете, какие дороги пройти, и какой путь избрать в этом захватывающем интерактивном опыте.


Информация о модах

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