Описание

В Shadows of Ambition вы погрузитесь в глубокую и чувственную историю, где Люк отправляется в Никтора-Сити, чтобы встретить свою девушку Элис и множество ярких персонажей. Этот кинетический роман раскрывает неожиданные грани близости и морального выбора, заставляя Люка сталкиваться с жаркими ситуациями, которые могут поколебать его чистое сердце. Вплетая элементы NTR, сюжет добавляет остроты: никаких вариантов вмешательства – события развиваются по воле судьбы, и лишь наблюдатель постигнет все тайны и интриги. Примите вызов этого взрослого приключения, наполненного страстью, драмой и столкновением противоположных желаний, чтобы узнать, что ждет героев на закату их идеалов.