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Noblesse Oblige (18+)

Noblesse Oblige (18+) 0.4.1

Воплотите магическую судьбу: станьте мудрым наставником или дерзким хозяином в мире волшебства
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Версия:
0.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 279 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
179
Скриншоты
Описание

Noblesse Oblige — это взрослая игра-тренер/менеджер в жанре фэнтези, где вы берете на себя роль начинающего молодого мага, работающего в магическом городе-государстве в качестве личного учителя для одарённых учеников. Вам предоставлен полный контроль над развитием вашего подопечного, и каждое принятое решение может повлиять на его путь. Будете ли вы благородным и мудрым наставником, направляющим своих учеников к светлому будущему, или выберете путь дерзкого хозяина, использующего свои способности в своих интересах — выбор остается за вами.


Игра находится на ранней стадии разработки, поэтому ожидайте частых обновлений и расширения игровых механик. Noblesse Oblige предлагает уникальный опыт, где магия, тактические решения и моральные дилеммы переплетаются в насыщенном сюжете. Погрузитесь в волшебное приключение, в котором каждый шаг может изменить не только вашу судьбу, но и судьбы ваших учеников, открывая перед вами бесконечные возможности для экспериментов и личностного роста.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Noblesse Oblige (18+) 279 Мб Ссылка 2 279 Мб
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