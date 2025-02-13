Описание

Noblesse Oblige — это взрослая игра-тренер/менеджер в жанре фэнтези, где вы берете на себя роль начинающего молодого мага, работающего в магическом городе-государстве в качестве личного учителя для одарённых учеников. Вам предоставлен полный контроль над развитием вашего подопечного, и каждое принятое решение может повлиять на его путь. Будете ли вы благородным и мудрым наставником, направляющим своих учеников к светлому будущему, или выберете путь дерзкого хозяина, использующего свои способности в своих интересах — выбор остается за вами.





Игра находится на ранней стадии разработки, поэтому ожидайте частых обновлений и расширения игровых механик. Noblesse Oblige предлагает уникальный опыт, где магия, тактические решения и моральные дилеммы переплетаются в насыщенном сюжете. Погрузитесь в волшебное приключение, в котором каждый шаг может изменить не только вашу судьбу, но и судьбы ваших учеников, открывая перед вами бесконечные возможности для экспериментов и личностного роста.