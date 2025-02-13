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Hidden Powers (18+)

Hidden Powers (18+) 0.0.35

Откройте для себя мир неизведанных способностей и неожиданных открытий
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Версия:
0.0.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Hidden Powers (18+) – это проект с уникальной рисованной графикой, который погружает игроков в альтернативную реальность супергеройского сеттинга. В этом мире каждый обладает своим даром, однако главный герой так и не смог понять, в чем заключается его истинный потенциал. Даже к своему возрасту он остается в неведении относительно своих способностей, пока случайная потеря работы не приводит его к поиску нового пути. Всё меняется, когда в ходе поисков он встречает молодую девушку, чье появление становится отправной точкой для глубокого самопознания и трансформации.


В этом интригующем повествовании герой открывает для себя уникальную способность: он может комбинировать свои таланты, перенимать способности других и усиливать навыки окружающих его людей. Это открытие не только делает его невероятно интересной личностью, но и заставляет столкнуться с моральными и практическими последствиями использования сверхспособностей без должного понимания. Hidden Powers (18+) предлагает игрокам исследовать тонкую грань между даром и ответственностью, отправляясь в захватывающее путешествие самопознания и трансформации в мире, где каждая сила имеет свою цену.


Информация о модах

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Скачать Hidden Powers (18+) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб
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