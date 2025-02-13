Описание

Realm Walker (18+) – это визуальный проект о попаданце, оказавшемся в новом, жестоком мире, где его не признали достойным великих дел. Призванная богиня, оценив «приобретение», решила, что герой не способен справиться с поставленной задачей, и выбросила его в кишащие монстрами подземелья. Несмотря на этот удручающий поворот, главный герой сумел не только выжить в смертельных схватках, но и приобрести магический меч, став символом преодоления всех испытаний. На его пути встречается могущественный союзник, который дарует ему надежду и поддержку в борьбе за своё место в этом новом мире.





Выйдя на поверхность, он оказывается перед непростым выбором – принять ли вызов, для которого его когда-то отвергли, и вступить в схватку с надвигающимся концом света, или найти иной путь к спасению. Realm Walker (18+) предлагает глубокий сюжет, насыщенный битвами, магией и неожиданными решениями, где каждое принятое решение влияет на судьбу не только героя, но и всего мира. Окунитесь в эту захватывающую историю, где границы между судьбой и выбором размыты, а испытания закаляют дух и открывают новые горизонты силы.