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RealmWalker (18+)

RealmWalker (18+) 0.5

Исследуйте мир, где судьба и магия переплетаются в испытании на выживание
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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
107
Скриншоты
Описание

Realm Walker (18+) – это визуальный проект о попаданце, оказавшемся в новом, жестоком мире, где его не признали достойным великих дел. Призванная богиня, оценив «приобретение», решила, что герой не способен справиться с поставленной задачей, и выбросила его в кишащие монстрами подземелья. Несмотря на этот удручающий поворот, главный герой сумел не только выжить в смертельных схватках, но и приобрести магический меч, став символом преодоления всех испытаний. На его пути встречается могущественный союзник, который дарует ему надежду и поддержку в борьбе за своё место в этом новом мире.


Выйдя на поверхность, он оказывается перед непростым выбором – принять ли вызов, для которого его когда-то отвергли, и вступить в схватку с надвигающимся концом света, или найти иной путь к спасению. Realm Walker (18+) предлагает глубокий сюжет, насыщенный битвами, магией и неожиданными решениями, где каждое принятое решение влияет на судьбу не только героя, но и всего мира. Окунитесь в эту захватывающую историю, где границы между судьбой и выбором размыты, а испытания закаляют дух и открывают новые горизонты силы.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать RealmWalker (18+) v0.5 MOD APK

Скачать RealmWalker (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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