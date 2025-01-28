Версия:
0.55
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 14:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 095
Описание
Victoria in Big City (18+) - визуально ошеломляющий и эротический опыт, который отправит вас в путешествие, которое вы не забудете. Вы попадаете в мир испытаний, коротких моментов счастья, волнения и глубокого отчаяния. Мир, в котором ваши решения будут иметь значение, а выбор, который вы сделаете, повлияет на историю.
Перемещайтесь по игре с помощью 1 команды, чтобы быстро узнать, что происходит дальше в истории. Минималистский стиль игры позволяет вам сосредоточиться на сюжете и принимать собственные решения по ходу игры.
Испытайте жизнь женщины старше 18 лет, живущей в современной Европе, откройте для себя новую сторону себя, исследуя эту «бодипозитивную» игру!
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