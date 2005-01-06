Описание

No More Money (18+) - Никто никогда не говорил с тобой так, как будто ты того не стоишь. Или, может быть, они есть, но их слова не имеют значения. Возможно, что-то подобное сказали ваши родители, или ваш лучший школьный друг, или, может быть, даже кто-то, кого вы никогда не встречали. Какой бы ни была причина, суть такова: вы чувствуете, что никто не видит вашей ценности. Время, проведенное рядом с другими людьми, кажется утомительным и утомительным.





А что, если этот человек был прав? Что, если бы у вас был способ доказать их неправоту? Что, если этот человек понятия не имел, о чем говорил? Что, если бы вы могли принять этот вызов и добиться успеха? Что, если бы вы могли показать им, насколько велик потенциал внутри каждого из нас?