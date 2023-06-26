Desert Stalker (18+) 0.15c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.15c
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
44
Комментарии:
12
Просмотров:
58 622
Desert Stalker — это уникальная визуальная новелла, ориентированная на взрослых, которая получила высокую оценку прессы, фанатов и спонсоров. Испытайте глубокое, захватывающее повествование и интерактивное повествование! Египет — увлекательная история с захватывающим повествованием. Исследуйте мир Desert Stalker таким, каким вы его еще не видели! Не пропустите эту захватывающую новую игру!
У вас будет возможность исследовать 3 разные истории в разных временных рамках, которые будут меняться в зависимости от вашего выбора. С интимным саундтреком, написанным местными египетскими музыкантами, в сочетании с захватывающей историей и несколькими концовками, Desert Stalker, несомненно, станет опытом, который вы никогда не забудете!
Информация о модах
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