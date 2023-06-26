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Desert Stalker (18+)

Desert Stalker (18+) 0.15c

44
11
Скачать (1.6 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.15c
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
44
Комментарии:
12
Просмотров:
58 622

Desert Stalker — это уникальная визуальная новелла, ориентированная на взрослых, которая получила высокую оценку прессы, фанатов и спонсоров. Испытайте глубокое, захватывающее повествование и интерактивное повествование! Египет — увлекательная история с захватывающим повествованием. Исследуйте мир Desert Stalker таким, каким вы его еще не видели! Не пропустите эту захватывающую новую игру!


У вас будет возможность исследовать 3 разные истории в разных временных рамках, которые будут меняться в зависимости от вашего выбора. С интимным саундтреком, написанным местными египетскими музыкантами, в сочетании с захватывающей историей и несколькими концовками, Desert Stalker, несомненно, станет опытом, который вы никогда не забудете!


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Desert Stalker (18+) 0.15c взлом

Скачать Desert Stalker (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Desert Stalker (18+)


Комментарии (12)
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Sid
Sid 10 февраля 2024 00:31
Очень стильно! Столько кровище! Я в драйве, спасибо. Жду следующий обновы.!!!Нежный парень, там добавили больше чем на пол часа!!! Играй не пожалеешь. Did.
Нежный парень,
+1
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Denu
Denu 6 февраля 2024 20:24
Ааа,Есть но не полностью перевод
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 ноября 2023 22:32
Ааа,
добрый день, нет
0
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Ааа
Ааа 14 ноября 2023 14:56
Пожалуста не падскожите ест ли 0.14 на руском
-1
Ответить
Sirius
Sirius 13 августа 2023 05:09
Game crash. Please fixed crash
-1
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Sirius
Sirius 12 августа 2023 22:13
Гость Андрей,
Эльфа ты ни как не сохранишь в дальнейшем ты пересекаться будешь с ей по сюжету

West,
Ошибка. Она жива просто надо вовремя свалить от девочки которую она встретила
-1
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Mr-Ghost
Mr-Ghost 12 августа 2023 21:17
Гость Андрей,
Скажем не как Это Просто Ветка с этим Эльфом

Хм Что то игра Установлается но в игру не зоходит пишет приозошол Ошибка В приложении, Переустановил 3 раза сервно такая ситуция, Даже Старую Версию Игры удалил Без изменийий Пожалуйста Перезалейте
+2
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Mr-Ghost
Mr-Ghost 11 августа 2023 23:58
Нежный парень, там вес не точьный Не 2гб а 1,17гб Можеж скачавать Не особо долго ждать
-2
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Нежный парень
Нежный парень 11 августа 2023 23:13
Жаль на сайте нет возможности узнать что изменилось в новой версии что добавили
Качать 2гб ради 2ух минут контента желания нет, но вдруг там добавили контента на пол часа? Не как не узнать

Жаль на сайте нет возможности увидеть что было добавлено или изменено
+2
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Гость Андрей
Гость Андрей 26 июня 2023 15:43
Вопрос к началу игры, как после покупки эльфа сохранить её? Тип, младшая дочь постоянно тупит и эльф сбегает, как сохранить эльфа? Или вариант сохранить её просто нет и она по сюжету в будущем появится? Или вообще это для будущих обновлений? Игра вроде новая просто(если судить по версии 0.13)
+11
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