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The Swordbearer (18+)

The Swordbearer (18+) 0.8

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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 827 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 498

The Swordbearer — это визуальная новелла, не похожая ни на что из того, что вы видели раньше, наполненная мифологическими знаниями и всеми перипетиями, с которыми вы можете справиться. Эта история разворачивается в средневековом фэнтезийном мире и рассказывает о путешествии главного героя по путям рыцарства. Игра начинается в идиллической деревне, где наш герой должен найти союзников, собрать снаряжение и подготовиться к битве. Его путешествие приведет его к обширному ландшафту, наполненному мифологическими существами, магией и чудесами, и все это будет представлять захватывающую историю на каждом шагу.


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Скачать The Swordbearer (18+) 0.8 взлом

Скачать The Swordbearer (18+) 827 Мб Ссылка 2 827 Мб

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Отзывы о The Swordbearer (18+)


Комментарии (1)
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99999
99999 27 апреля 2024 20:03
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