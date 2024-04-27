The Swordbearer — это визуальная новелла, не похожая ни на что из того, что вы видели раньше, наполненная мифологическими знаниями и всеми перипетиями, с которыми вы можете справиться. Эта история разворачивается в средневековом фэнтезийном мире и рассказывает о путешествии главного героя по путям рыцарства. Игра начинается в идиллической деревне, где наш герой должен найти союзников, собрать снаряжение и подготовиться к битве. Его путешествие приведет его к обширному ландшафту, наполненному мифологическими существами, магией и чудесами, и все это будет представлять захватывающую историю на каждом шагу.