android-1.ru / Игры / Эротические игры / Shadowed Origin (18+)
Shadowed Origin (18+)

Shadowed Origin (18+) 0.5a

0
0
Скачать (540 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.5a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 540 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 396

Shadowed Origin - приглашает игроков на увлекательное и наполненное мистикой путешествие, целью которого является разгадывание тайн загадочной компании «Хеллстранд Индастриз». В этой захватывающей игре вы окажетесь в самом сердце тёмных заговоров и непредсказуемых событий, окутанных мрачной атмосферой и непроглядной тайной.


Вам предстоит исследовать заброшенные коридоры и тайные лаборатории «Хеллстранд Индастриз», где каждый угол может скрывать ключ к разгадке или новую загадку. По мере продвижения по игре, вы будете собирать подсказки, разгадывать головоломки и сталкиваться с неведомыми опасностями, которые стоят на пути к раскрытию правды.


"Shadowed Origin" предлагает игрокам не просто следовать за сюжетной линией, но и активно участвовать в формировании истории через выборы и решения, которые влияют на развитие игры и конечный исход. Ваша цель — не только выяснить, что происходит за закрытыми дверьми компании, но и раскрыть глубоко скрытые секреты, которые могут изменить ваше понимание окружающего мира.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Shadowed Origin (18+) 0.5a взлом

Скачать Shadowed Origin (18+) 540 Мб Ссылка 2 540 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Jury (18+)
Jury (18+)
Версия: Episode 2
The Ritual (18+)
The Ritual (18+)
Версия: 1.0
Womanizer (18+)
Womanizer (18+)
Версия: 1.0
Horizon Nexus (18+)
Horizon Nexus (18+)
Версия: 0.1 Demo
One Day For Salvation (18+)
One Day For Salvation (18+)
Версия: 1.0
Artificial Awakening (18+)
Artificial Awakening (18+)
Версия: 0.10.1
Perfect Bond (18+)
Perfect Bond (18+)
Версия: Part 2
Go!Go!PizzaBoy! (18+)
Go!Go!PizzaBoy! (18+)
Версия: 0.0.4 Hotfix

Отзывы о Shadowed Origin (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив