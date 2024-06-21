Far-Off Friends (18+) - Вы когда-нибудь хотели завести роман без неприятных последствий? Может быть, вы устали от рутинной жизни и хотите приключений? Или вас всегда интересовал запретный плод или идея вечной молодости?





Иногда мы теряемся в нашей повседневной жизни, в рутине, в одних и тех же старых скучных вещах. А потом мы забываем, почему мы вообще начали их делать. Иногда мы начинаем заглядывать слишком далеко вперед и забываем позаботиться о том, что прямо перед нами. Иногда нам нужно напомнить, где наш настоящий дом, что для нас важнее всего. После смерти отца он узнает о своем отце многое, чего не знал раньше. Его отец вел двойную жизнь, будучи одновременно невероятно успешным бизнесменом и художником.