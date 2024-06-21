Far-Off Friends (18+) 0.7
Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 08:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 209 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 061
Far-Off Friends (18+) - Вы когда-нибудь хотели завести роман без неприятных последствий? Может быть, вы устали от рутинной жизни и хотите приключений? Или вас всегда интересовал запретный плод или идея вечной молодости?
Иногда мы теряемся в нашей повседневной жизни, в рутине, в одних и тех же старых скучных вещах. А потом мы забываем, почему мы вообще начали их делать. Иногда мы начинаем заглядывать слишком далеко вперед и забываем позаботиться о том, что прямо перед нами. Иногда нам нужно напомнить, где наш настоящий дом, что для нас важнее всего. После смерти отца он узнает о своем отце многое, чего не знал раньше. Его отец вел двойную жизнь, будучи одновременно невероятно успешным бизнесменом и художником.
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