Summertime Saga (18+) (Мод, Много денег) 21.0.0
Исследуйте мир Summertime Saga и встретите множество персонажей со своими интересами, сюжетами и желаниями. Вы сможете сделать выбор, который повлияет на отношение персонажа к вам, а также на личную жизнь. Summertime Saga позволяет всем игрокам исследовать разные сюжетные линии и наслаждаться захватывающей визуальной новеллой, в которой также присутствует множество пикантных ситуаций.
Вы можете встретиться с интересными персонажами в игре и помочь им решить их проблемы. Вы можете приобретать новые навыки, практиковать их и использовать в своей работе или личной жизни. Помогите себе устроиться на работу, изучите языки кулинарии или программирования, чтобы найти свою настоящую любовь.
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