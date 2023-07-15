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Summertime Saga (18+) (Мод, Много денег)

Summertime Saga (18+) (Мод, Много денег) 21.0.0

55
7
Скачать (1.1 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
21.0.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
55
Комментарии:
5
Просмотров:
50 670

Исследуйте мир Summertime Saga и встретите множество персонажей со своими интересами, сюжетами и желаниями. Вы сможете сделать выбор, который повлияет на отношение персонажа к вам, а также на личную жизнь. Summertime Saga позволяет всем игрокам исследовать разные сюжетные линии и наслаждаться захватывающей визуальной новеллой, в которой также присутствует множество пикантных ситуаций.


Вы можете встретиться с интересными персонажами в игре и помочь им решить их проблемы. Вы можете приобретать новые навыки, практиковать их и использовать в своей работе или личной жизни. Помогите себе устроиться на работу, изучите языки кулинарии или программирования, чтобы найти свою настоящую любовь.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Много денег

Скачать Summertime Saga (18+) (Мод, Много денег) 21.0.0 взлом

Скачать Summertime Saga (18+) (Мод, Много денег)
1.1 Гб
Ссылка 2
1.1 Гб
V0.20.16
1.1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Summertime Saga (18+) (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 марта 2024 01:01
sqw7z, мы не проверяем на перевод :(
0
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sqw7z
sqw7z 12 марта 2024 23:49
Lensifal, перевод подкатили ?
0
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Гений
Гений 10 марта 2024 14:06
Что нового?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 июля 2023 17:44
Didtnt, По вопросу размера вопросы к разработчикам :)
+2
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Didtnt
Didtnt 15 июля 2023 17:17
Раньше игра имела размер более 1гб, сейчас же менее 800 с копейками мегабайт, +изменилось разрешение игры, да и русский не подъехал

Didtnt,
Менее, а именно 800 с копейками*
0
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