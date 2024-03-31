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Lessons in Love (18+)

Lessons in Love (18+) 0.45.0

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Версия:
0.45.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56 989
Скриншоты
Описание

Lessons in Love (18+) - История «Уроков любви» разделена на четыре главы. Вы играете за Ольгу, обычную старшеклассницу, которая живет относительно обычной жизнью со своими друзьями. Как и любой другой подросток, она занята учебой, друзьями и внеклассными занятиями. Но внезапное изменение обстоятельств оставляет Ольгу в неведении относительно того, что делать дальше...


Ваш мир — необитаемый остров. Ты был там один. Но потом вы познакомились с десятками интересных, обаятельных личностей. И теперь у вас есть еще один шанс найти любовь всей своей жизни. Кажется, это просто небольшая романтическая комедия об обычной старшекласснице, которая по каким-то причинам оказывается в неловкой ситуации со своими одноклассниками. Но вскоре становится ясно, что в этой истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.


Вам придется выбирать между двумя разными парнями и принимать решения, которые повлияют на их жизнь в этой веселой, непредсказуемой и интерактивной истории о любви и дружбе!


Информация о модах

Полная версия


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Скачать Lessons in Love (18+) v0.45.0 MOD APK

Скачать Lessons in Love (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Lessons in Love (18+)
Version 0.43.0 Version 0.44.0 Version TG 0.44.0 Version TG 0.43.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Lessons in Love (18+)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 мая 2024 21:09
Гость Аноним, не можем точно сказать
0
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Гость Аноним
Гость Аноним 31 мая 2024 18:12
Руский есть?
0
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Pec
Pec 31 марта 2024 09:14
Почему вылетает из игры? При запуске
+5
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