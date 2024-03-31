Описание

Lessons in Love (18+) - История «Уроков любви» разделена на четыре главы. Вы играете за Ольгу, обычную старшеклассницу, которая живет относительно обычной жизнью со своими друзьями. Как и любой другой подросток, она занята учебой, друзьями и внеклассными занятиями. Но внезапное изменение обстоятельств оставляет Ольгу в неведении относительно того, что делать дальше...





Ваш мир — необитаемый остров. Ты был там один. Но потом вы познакомились с десятками интересных, обаятельных личностей. И теперь у вас есть еще один шанс найти любовь всей своей жизни. Кажется, это просто небольшая романтическая комедия об обычной старшекласснице, которая по каким-то причинам оказывается в неловкой ситуации со своими одноклассниками. Но вскоре становится ясно, что в этой истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.





Вам придется выбирать между двумя разными парнями и принимать решения, которые повлияют на их жизнь в этой веселой, непредсказуемой и интерактивной истории о любви и дружбе!