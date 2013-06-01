Tales from the Deep: Eve (18+) Ch1a3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Ch1a3.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 267 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 860
Tales from the Deep: Eve (18+) - Эта игра предназначена только для взрослых, содержит материалы эротического характера. Если вам еще нет 18+ лет, пожалуйста, воздержитесь от игры. Игра имеет пагубное содержание, так как это история главной героини, которая из-за того, через что ей пришлось пройти, может быть намного мрачнее других персонажей в подобных играх.
Игра предлагает жанр RPG и позволит игроку делать практически все что угодно — главная героиня не ограничена в своих действиях моральными нормами и может работать как во благо, так и во зло. Вы сможете исследовать мир от первого лица без каких-либо ограничений и принимать решения, которые повлияют на историю.
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