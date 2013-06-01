Tales from the Deep: Eve (18+) - Эта игра предназначена только для взрослых, содержит материалы эротического характера. Если вам еще нет 18+ лет, пожалуйста, воздержитесь от игры. Игра имеет пагубное содержание, так как это история главной героини, которая из-за того, через что ей пришлось пройти, может быть намного мрачнее других персонажей в подобных играх.





Игра предлагает жанр RPG и позволит игроку делать практически все что угодно — главная героиня не ограничена в своих действиях моральными нормами и может работать как во благо, так и во зло. Вы сможете исследовать мир от первого лица без каких-либо ограничений и принимать решения, которые повлияют на историю.