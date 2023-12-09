Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 491 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 004
Описание
КЛК: Ryuko's Rumble - это визуальный роман, созданный в качестве альтернативного продолжения серии Kill la Kill. Эта игра-пародия объединяет как канонических, так и оригинальных персонажей в истории, которая сосредотачивается на юри/лесбиянках и секс-боях/борьбе.
Игроки могут взять на себя роль Рюко Матой, главного героя Kill La Kill, и исследовать мир академии Хоннодзи, раскрывать тайны, связанные с их сестрой, сражаться с ужасными противниками и, возможно, построить свой собственный юри-гарем. Эта игра предназначена для взрослых и содержит контент, ориентированный на взрослую аудиторию.
Информация о модах
полная версия
Показать полностью
Скачать KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+) v0.6 MOD APK
Скачать KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Старые версии KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+)
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer