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KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+)

KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+) 0.6

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1
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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 491 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 004
Скриншоты
Описание

КЛК: Ryuko's Rumble - это визуальный роман, созданный в качестве альтернативного продолжения серии Kill la Kill. Эта игра-пародия объединяет как канонических, так и оригинальных персонажей в истории, которая сосредотачивается на юри/лесбиянках и секс-боях/борьбе.


Игроки могут взять на себя роль Рюко Матой, главного героя Kill La Kill, и исследовать мир академии Хоннодзи, раскрывать тайны, связанные с их сестрой, сражаться с ужасными противниками и, возможно, построить свой собственный юри-гарем. Эта игра предназначена для взрослых и содержит контент, ориентированный на взрослую аудиторию.


Информация о модах

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Скачать KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+) v0.6 MOD APK

Скачать KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+) 491 Мб Ссылка 2 491 Мб
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Старые версии KLK: RYÛKO’S RUMBLE (18+)
Version 0.1


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