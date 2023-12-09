Описание

КЛК: Ryuko's Rumble - это визуальный роман, созданный в качестве альтернативного продолжения серии Kill la Kill. Эта игра-пародия объединяет как канонических, так и оригинальных персонажей в истории, которая сосредотачивается на юри/лесбиянках и секс-боях/борьбе.





Игроки могут взять на себя роль Рюко Матой, главного героя Kill La Kill, и исследовать мир академии Хоннодзи, раскрывать тайны, связанные с их сестрой, сражаться с ужасными противниками и, возможно, построить свой собственный юри-гарем. Эта игра предназначена для взрослых и содержит контент, ориентированный на взрослую аудиторию.