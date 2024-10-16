Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 256 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
647
Описание
Work Lust — это интерактивная история о Дэмиане, чья скучная офисная жизнь принимает неожиданный поворот. Устав от рутины и неудовлетворённости, он решает взять ситуацию под контроль и полностью изменить свою судьбу.
Погружаясь в мир амбиций, соблазна и интриг, игроки будут принимать решения, которые повлияют на карьеру, отношения и будущее Дэмиана. Вас ждёт захватывающий сюжет, раскрывающий темы власти и личного роста в условиях напряжённой офисной среды.
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