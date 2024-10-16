Описание

Work Lust — это интерактивная история о Дэмиане, чья скучная офисная жизнь принимает неожиданный поворот. Устав от рутины и неудовлетворённости, он решает взять ситуацию под контроль и полностью изменить свою судьбу.





Погружаясь в мир амбиций, соблазна и интриг, игроки будут принимать решения, которые повлияют на карьеру, отношения и будущее Дэмиана. Вас ждёт захватывающий сюжет, раскрывающий темы власти и личного роста в условиях напряжённой офисной среды.