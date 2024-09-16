Описание

Bodycount Vol.1 – A Visual Novel Based on the Book — это глубокая и эмоциональная история о борьбе за выживание, поиске себя и сохранении достоинства. Вас ждёт захватывающее путешествие вместе с Каталиной, 18-летней девушкой, столкнувшейся с суровыми испытаниями после окончания школы. Потеряв родителей и оставшись без поддержки семьи, она вынуждена проложить свой путь через опасный район, наполненный сложными решениями и моральными дилеммами.





Игра предлагает интерактивное повествование, в котором каждый ваш выбор определяет будущее Каталины. Вас ждут аутентичные персонажи с глубокими историями и мотивами, напряжённые эмоциональные сцены, подкреплённые отличным саундтреком, и сложные темы, раскрывающие психологические и социальные конфликты. Готовы ли вы помочь Каталине найти выход из хаоса и обрести внутренний покой? Всё зависит от ваших решений.