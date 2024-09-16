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Bodycount Vol.1 – A Visual Novel Based on the Book (18+)

Bodycount Vol.1 – A Visual Novel Based on the Book (18+) 0.2

Эмоциональное путешествие о выживании, стойкости и самопознании
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 026
Скриншоты
Описание

Bodycount Vol.1 – A Visual Novel Based on the Book — это глубокая и эмоциональная история о борьбе за выживание, поиске себя и сохранении достоинства. Вас ждёт захватывающее путешествие вместе с Каталиной, 18-летней девушкой, столкнувшейся с суровыми испытаниями после окончания школы. Потеряв родителей и оставшись без поддержки семьи, она вынуждена проложить свой путь через опасный район, наполненный сложными решениями и моральными дилеммами.


Игра предлагает интерактивное повествование, в котором каждый ваш выбор определяет будущее Каталины. Вас ждут аутентичные персонажи с глубокими историями и мотивами, напряжённые эмоциональные сцены, подкреплённые отличным саундтреком, и сложные темы, раскрывающие психологические и социальные конфликты. Готовы ли вы помочь Каталине найти выход из хаоса и обрести внутренний покой? Всё зависит от ваших решений.


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Скачать Bodycount Vol.1 – A Visual Novel Based on the Book (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
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Старые версии Bodycount Vol.1 – A Visual Novel Based on the Book (18+)
Version 0.1 Version TG 0.1


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