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Life is Vanilla (18+)

Life is Vanilla (18+) v0.3.1

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Версия:
0.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 670 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 060
Описание

Life is Vanilla — это увлекательный визуальный роман для взрослых, где игроки погружаются в историю молодого человека, исследующего сложности отношений, уверенности в себе и взросления. Вдохновленная сериалами вроде «Как я встретил вашу маму», игра сочетает юмор, неловкие ситуации и глубокую проработку персонажей. Пролог знакомит нас с главным героем — 18-летним юношей, который впервые сталкивается с любовными и интимными переживаниями, попадая в комичные и пикантные моменты.


Игроков ждет множество выборов, влияющих на развитие сюжета, а также сцены для взрослых, добавляющие остроты происходящему. История вдохновлена реальными событиями, но дополнена вымышленными элементами и насыщена эмоциональными переживаниями, делая игру интересной и незабываемой.


Информация о модах

v0.3.1 – Список изменений:

🗺 Глобальные изменения:

  • Вся история теперь доступна через основную карту — навигация стала более удобной и гибкой.

🎭 Анимация персонажей:

  • Добавлены новые анимированные портреты, передающие эмоции персонажей во время диалогов.

🗂 Оптимизация:

  • Оптимизирован формат файлов — размер игры уменьшен, качество графики не пострадало.

🎞 Новый контент:

  • Примерно 3 новые анимации.

  • Около 400 новых рендеров.

⚠️ Важно:

  • Из-за крупных изменений в коде и перехода к динамической структуре через карту может потребоваться начать новую игру, чтобы избежать ошибок и корректно отобразить весь контент.

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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