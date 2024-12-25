Версия:
0.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
695
Описание
Погрузитесь в Chat Noir, уникальный симулятор переписки, где вы станете свидетелем эмоциональных и откровенных разговоров молодой пары. Исследуйте динамику их отношений, наблюдая, как невинное общение постепенно перерастает в соблазнительные флирты, интриги и опасные соблазны.
Взаимодействуйте с персонажами через реалистичный текстовый чат, раскрывайте секреты и принимайте решения, влияющие на развитие истории. Будете ли вы укреплять доверие между партнёрами или поддадитесь искушению и откроете двери в мир измен? Выбор за вами!
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