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Apocalypse 2059 (18+)

Apocalypse 2059 (18+) 0.2

Выживание в постапокалиптическом мире 2059 года
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 724 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 153
Скриншоты
Описание

Apocalypse 2059 — это не просто визуальный роман с пометкой 18+, это мрачная, эмоциональная история выживания в мире, где от старого порядка осталась лишь пыль. Спустя десятилетия после катастрофы, герой, выросший в изоляции, выходит на поверхность — в реальность, где каждая встреча может стать последней, а каждая улыбка — ловушкой или глотком воздуха. Он чужой в этом мире. Его лицо скрыто за шлемом, ведь иммунитета к новому миру у него нет. Но это — лишь малая из преград, что ждут впереди.


Apocalypse 2059 затрагивает темы одиночества, доверия, телесности и внутренней силы. Здесь нет шаблонов — только плотная атмосфера, многогранные персонажи и выборы, за которые нужно расплачиваться. Привлекательные героини, моральные дилеммы и проблески былой человечности сквозь пепел мира создают напряжённый и захватывающий опыт. Этот роман — не о спасении мира. Он — о спасении себя в мире, который уже никто не спасёт.


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Скачать Apocalypse 2059 (18+) 724 Мб Ссылка 2 724 Мб
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