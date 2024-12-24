Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 251 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
539
Описание
The Abyss — это захватывающая визуальная новелла, которая расскажет историю девушки, отправившейся в отпуск с друзьями. То, что начиналось как беззаботное приключение, внезапно превращается в мистическое путешествие, когда героиня сталкивается с древними силами, таящимися в глубинах неизвестности.
Исследуйте тайны бездны, делайте выборы, влияющие на сюжет, и раскройте судьбу, которой суждено было исполниться. Вас ждут неожиданные повороты, напряжённые моменты и интригующие загадки в мире, где реальность и фантазия переплетаются воедино.
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