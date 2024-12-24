Описание

The Abyss — это захватывающая визуальная новелла, которая расскажет историю девушки, отправившейся в отпуск с друзьями. То, что начиналось как беззаботное приключение, внезапно превращается в мистическое путешествие, когда героиня сталкивается с древними силами, таящимися в глубинах неизвестности.





Исследуйте тайны бездны, делайте выборы, влияющие на сюжет, и раскройте судьбу, которой суждено было исполниться. Вас ждут неожиданные повороты, напряжённые моменты и интригующие загадки в мире, где реальность и фантазия переплетаются воедино.