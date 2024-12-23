Версия:
0.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 723 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 330
Описание
MILF Games — это захватывающий визуальный роман для взрослых, где вы познакомитесь с Майком — звездой футбола, который балансирует между учёбой, друзьями и неожиданными поворотами судьбы. Когда он оказывается втянутым в тайное соревнование под названием «Игры MILF», его жизнь превращается в череду соблазнительных ситуаций и сложных выборов, определяющих его будущее.
Исследуйте отношения с колоритными персонажами, включая харизматичного терапевта Анну и строгую, но заботливую мать Джанну. Ваши решения будут влиять на развитие сюжета — выберите путь роста или поддайтесь хаосу. Откройте для себя историю взросления с изюминкой, где юмор, романтика и интрига переплетаются в увлекательном и откровенном приключении!
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