Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 625 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 520
Описание
Star Railed — это провокационная пародия на популярную гача-игру Honkai Star Rail, предлагающая нестандартный сюжет и неожиданные повороты. Вы играете за Каэлуса, который использует мистические силы Нанука Извращения, чтобы взаимодействовать с харизматичными и соблазнительными персонажами оригинальной вселенной.
Исследуйте альтернативную версию знакомого мира, где вас ждут захватывающие приключения, пикантные сцены и неожиданные повороты в развитии отношений с героинями. Игра сочетает элементы визуальной новеллы и ролевых механик, обеспечивая увлекательный геймплей с акцентом на выборы, влияющие на ход истории.
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