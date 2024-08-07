Описание

Star Railed — это провокационная пародия на популярную гача-игру Honkai Star Rail, предлагающая нестандартный сюжет и неожиданные повороты. Вы играете за Каэлуса, который использует мистические силы Нанука Извращения, чтобы взаимодействовать с харизматичными и соблазнительными персонажами оригинальной вселенной.





Исследуйте альтернативную версию знакомого мира, где вас ждут захватывающие приключения, пикантные сцены и неожиданные повороты в развитии отношений с героинями. Игра сочетает элементы визуальной новеллы и ролевых механик, обеспечивая увлекательный геймплей с акцентом на выборы, влияющие на ход истории.