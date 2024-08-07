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Star Railed (18+)

Star Railed (18+) 1.4

Пародия на гача-игру с уникальными поворотами
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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 625 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 520
Скриншоты
Описание

Star Railed — это провокационная пародия на популярную гача-игру Honkai Star Rail, предлагающая нестандартный сюжет и неожиданные повороты. Вы играете за Каэлуса, который использует мистические силы Нанука Извращения, чтобы взаимодействовать с харизматичными и соблазнительными персонажами оригинальной вселенной.


Исследуйте альтернативную версию знакомого мира, где вас ждут захватывающие приключения, пикантные сцены и неожиданные повороты в развитии отношений с героинями. Игра сочетает элементы визуальной новеллы и ролевых механик, обеспечивая увлекательный геймплей с акцентом на выборы, влияющие на ход истории.


Информация о модах

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Скачать Star Railed (18+) v1.4 MOD APK

Скачать Star Railed (18+) 625 Мб Ссылка 2 625 Мб
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Старые версии Star Railed (18+)
Version 1.2 Version TG 1.2


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