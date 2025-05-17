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Blackthorn (18+)

Blackthorn (18+) 0.02

Пройдите опасное испытание на пути к могуществу
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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
654
Скриншоты
Описание

Blackthorn — захватывающий тёмный фэнтези-роман, в котором юная ведьма Ариана Блэкторн отправляется на испытание, определяющее её судьбу. В ночь совершеннолетия она должна покинуть безопасную деревню и войти в зловещий особняк, расположенный на границе реальности. Там её ждёт смертельно опасная миссия — вернуть Сферу Сдерживания, способную даровать огромную магическую силу и власть над миром.


Однако путь к величию преграждают зловещие монстры и враждебные ведьмы, стремящиеся уничтожить её и завладеть её силами. Легенда гласит, что Ариана может стать первой Королевой Ведьм, но для этого ей придётся преодолеть свои страхи, проявить смекалку и использовать всю свою магию. Blackthorn — это история о борьбе, магии и судьбе, в которой каждый выбор может стать решающим на пути к триумфу или гибели.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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