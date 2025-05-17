Blackthorn (18+) 0.02
Пройдите опасное испытание на пути к могуществу
Blackthorn — захватывающий тёмный фэнтези-роман, в котором юная ведьма Ариана Блэкторн отправляется на испытание, определяющее её судьбу. В ночь совершеннолетия она должна покинуть безопасную деревню и войти в зловещий особняк, расположенный на границе реальности. Там её ждёт смертельно опасная миссия — вернуть Сферу Сдерживания, способную даровать огромную магическую силу и власть над миром.
Однако путь к величию преграждают зловещие монстры и враждебные ведьмы, стремящиеся уничтожить её и завладеть её силами. Легенда гласит, что Ариана может стать первой Королевой Ведьм, но для этого ей придётся преодолеть свои страхи, проявить смекалку и использовать всю свою магию. Blackthorn — это история о борьбе, магии и судьбе, в которой каждый выбор может стать решающим на пути к триумфу или гибели.
Полная версия
Скачать Blackthorn (18+) v0.02 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.