Описание

Blackthorn — захватывающий тёмный фэнтези-роман, в котором юная ведьма Ариана Блэкторн отправляется на испытание, определяющее её судьбу. В ночь совершеннолетия она должна покинуть безопасную деревню и войти в зловещий особняк, расположенный на границе реальности. Там её ждёт смертельно опасная миссия — вернуть Сферу Сдерживания, способную даровать огромную магическую силу и власть над миром.





Однако путь к величию преграждают зловещие монстры и враждебные ведьмы, стремящиеся уничтожить её и завладеть её силами. Легенда гласит, что Ариана может стать первой Королевой Ведьм, но для этого ей придётся преодолеть свои страхи, проявить смекалку и использовать всю свою магию. Blackthorn — это история о борьбе, магии и судьбе, в которой каждый выбор может стать решающим на пути к триумфу или гибели.