Описание

Roll To Seduce (18+) — это откровенное приключение в формате визуального романа с элементами RPG, где ключевые события решаются бросками игральных костей. Ты играешь за героя, очнувшегося в мрачных землях без памяти и без понимания, кто он. Каждые пять минут — это выбор, случайность и сцена, где ставки выше, чем просто жизнь.





Путь к правде полон интриг, соблазнов и смертельных угроз. Кто ты? Почему за тобой охотятся? И можно ли вообще кому-то верить в этом фэнтезийном мире? Исследуй, флиртуй, сражайся, принимай нестандартные решения — и строй свою судьбу кубик за кубиком. Здесь эротика встречается с опасностью, а каждый бросок может изменить всё.