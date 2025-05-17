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Roll To Seduce (18+)

Roll To Seduce (18+) 0.01.1

Потеря памяти, кости судьбы и соблазн — твой путь начинается в темноте
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Версия:
0.01.1
Требования:
Android 5.0 и выше
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
79
Скриншоты
Описание

Roll To Seduce (18+) — это откровенное приключение в формате визуального романа с элементами RPG, где ключевые события решаются бросками игральных костей. Ты играешь за героя, очнувшегося в мрачных землях без памяти и без понимания, кто он. Каждые пять минут — это выбор, случайность и сцена, где ставки выше, чем просто жизнь.


Путь к правде полон интриг, соблазнов и смертельных угроз. Кто ты? Почему за тобой охотятся? И можно ли вообще кому-то верить в этом фэнтезийном мире? Исследуй, флиртуй, сражайся, принимай нестандартные решения — и строй свою судьбу кубик за кубиком. Здесь эротика встречается с опасностью, а каждый бросок может изменить всё.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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