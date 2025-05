Описание

The Russians are not against the Lizards (18+) — это приключенческая игра с элементами визуальной новеллы, действие которой разворачивается в фэнтезийной Гиперборее. Каждые пять минут ты втянут в диалоги, мини-игры и нелепые ситуации, где нужно принимать неочевидные решения, флиртовать, шутить и выбираться из передряг. Героев ждёт встреча со змеевидным злом — но не всё решает меч: куда важнее смекалка и язык. В прямом и переносном смысле.





Ты откроешь десятки нарисованных персонажей, у каждого — свои причуды, желания и тайны. В перерывах между заданиями можно заняться мирным строительством, изучением локаций или участием в конкурсах. В игре есть сезоны, система прокачки отношений, подарки и множество откровенных сцен. Хочешь знать, как победить ящеров без кровопролития? Проверь свои силы и попробуй найти все развилки — здесь каждый выбор важен.