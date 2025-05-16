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Русы не против Ящерок (18+)

Русы не против Ящерок (18+) 1.44

Победи древнее зло хитростью, юмором и нестандартными методами
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Версия:
1.44
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 685 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
45
Скриншоты
Описание

The Russians are not against the Lizards (18+) — это приключенческая игра с элементами визуальной новеллы, действие которой разворачивается в фэнтезийной Гиперборее. Каждые пять минут ты втянут в диалоги, мини-игры и нелепые ситуации, где нужно принимать неочевидные решения, флиртовать, шутить и выбираться из передряг. Героев ждёт встреча со змеевидным злом — но не всё решает меч: куда важнее смекалка и язык. В прямом и переносном смысле.


Ты откроешь десятки нарисованных персонажей, у каждого — свои причуды, желания и тайны. В перерывах между заданиями можно заняться мирным строительством, изучением локаций или участием в конкурсах. В игре есть сезоны, система прокачки отношений, подарки и множество откровенных сцен. Хочешь знать, как победить ящеров без кровопролития? Проверь свои силы и попробуй найти все развилки — здесь каждый выбор важен.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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