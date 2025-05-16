Русы не против Ящерок (18+) 1.44
Победи древнее зло хитростью, юмором и нестандартными методами
The Russians are not against the Lizards (18+) — это приключенческая игра с элементами визуальной новеллы, действие которой разворачивается в фэнтезийной Гиперборее. Каждые пять минут ты втянут в диалоги, мини-игры и нелепые ситуации, где нужно принимать неочевидные решения, флиртовать, шутить и выбираться из передряг. Героев ждёт встреча со змеевидным злом — но не всё решает меч: куда важнее смекалка и язык. В прямом и переносном смысле.
Ты откроешь десятки нарисованных персонажей, у каждого — свои причуды, желания и тайны. В перерывах между заданиями можно заняться мирным строительством, изучением локаций или участием в конкурсах. В игре есть сезоны, система прокачки отношений, подарки и множество откровенных сцен. Хочешь знать, как победить ящеров без кровопролития? Проверь свои силы и попробуй найти все развилки — здесь каждый выбор важен.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.