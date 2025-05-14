Описание

Futa Healthcare — визуальный роман с фантастическим сеттингом, в котором ты играешь за молодого стажёра, устраивающегося в специализированную клинику. Его задача — помогать пациентам, решать рабочие задачи и в то же время разбираться в собственных мотивах. Каждая смена — это выбор: проявить эмпатию или идти на поводу у личного интереса. Сюжет строится на диалогах, взаимодействии с персонажами и моральных дилеммах.





Игра предлагает систему выбора с последствиями, развитие отношений и множество сюжетных ответвлений. В процессе ты сможешь лучше узнать коллег и пациентов, улучшать навыки и раскрывать тайны, стоящие за учреждением. Futa Healthcare сейчас находится в активной разработке, и с каждым обновлением появляются новые сцены, улучшенные диалоги и расширенный контент.