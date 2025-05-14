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Futa Healthcare (18+)

Futa Healthcare (18+) 0.1

Необычный медицинский центр, где границы между личным и профессиональным размыты
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 373 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
208
Скриншоты
Описание

Futa Healthcare — визуальный роман с фантастическим сеттингом, в котором ты играешь за молодого стажёра, устраивающегося в специализированную клинику. Его задача — помогать пациентам, решать рабочие задачи и в то же время разбираться в собственных мотивах. Каждая смена — это выбор: проявить эмпатию или идти на поводу у личного интереса. Сюжет строится на диалогах, взаимодействии с персонажами и моральных дилеммах.


Игра предлагает систему выбора с последствиями, развитие отношений и множество сюжетных ответвлений. В процессе ты сможешь лучше узнать коллег и пациентов, улучшать навыки и раскрывать тайны, стоящие за учреждением. Futa Healthcare сейчас находится в активной разработке, и с каждым обновлением появляются новые сцены, улучшенные диалоги и расширенный контент.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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