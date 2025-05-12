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Choice of Fate (18+)

Choice of Fate (18+) 0.12.5

Вернись домой и выбери, кем ты станешь после службы и перемен
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Версия:
0.12.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 689 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Choice of Fate — это визуальный роман о возвращении домой после восьми лет службы в армии. Ты играешь за ветерана, который пытается адаптироваться к мирной жизни, восстановить отношения и понять, что всё изменилось — и ты тоже. Каждое решение влияет на сюжет: будь то простая беседа с близкими или моральный выбор на грани.


В игре — нелинейное повествование, множество концовок и персонажи с прошлым, которое не даст забыть о себе. Погружайся в атмосферу, где не существует простых ответов, а каждая реплика может изменить ход истории. Обретёшь ли ты новый смысл — или потеряешь всё снова?


Информация о модах

Версия 0.12.5

Добавлено:

  • Реализована новая механика «песочницы» (свободного передвижения).

  • Добавлены системы характеристик и инвентаря (часть параметров и предметов временные и могут быть изменены).

  • Добавлены иконки перемещения, включая иконку карты (сама карта пока в разработке).

  • Полностью переработан интерфейс и внешний вид игры (GUI/UI).

  • Введена система случайного появления девушек в доме — теперь они находятся в разных комнатах в разное время.

  • Внедрена проверка характеристик и состояний для девушек.

  • Добавлены всплывающие подсказки для неактивных (засерых) вариантов выбора.

  • Много новых рендеров для дополнительных сцен (анимаций пока нет).

  • Добавлены новые способы повышения характеристик.

  • В комнатах можно находить случайные предметы (не спрятаны, а через диалог).

  • Установлены проценты вероятности и лимиты для нахождения предметов.

  • Добавлена система времени и даты.

  • Теперь откат недоступен, если выбор продвигает время (делает выборы более важными).

  • Добавлен шанс быть пойманным при выполнении «непристойных» действий.

  • Начата реализация системы беременности (пока нет визуализации, но работает логика и переменные).

  • Добавлены сцены в ванной и спальне.

  • Продвижение событий в различных сценах.

  • Добавлены события любви при 20/40/60/80/100 очках любви (пока это просто заглушки с текстом).

  • Случайные события в коридоре, зависят от множества параметров (пьяный, злой, счастливый и т.д.).

Исправлено:

  • Перерисованы некоторые старые рендеры (включая вступительный кадр Дженни).

  • Исправлены опечатки и недостающие строки текста.

Следующее обновление:

  • Исправление пропущенных рендеров.

  • Акцент на сюжет и триггеры для его продвижения.

  • Сюжетные изменения могут повлиять на сохранения (старые сохранения могут не работать или работать нестабильно).

  • Постепенная перерисовка старых сцен с уменьшением размера игры.

  • Добавление новых анимационных эффектов в рендерах.

  • Связь харизмы с событиями любви и порчи.

  • Влияние выносливости на возбуждение и преждевременное семяизвержение.

  • Новые предметы в инвентаре и их применение.

  • Добавление контрацепции для персонажей и игрока.

  • Дополнительные активности для прокачки характеристик.

  • (Если останется время) — визуальная реализация беременности.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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