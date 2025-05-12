Choice of Fate (18+) 0.12.5
Вернись домой и выбери, кем ты станешь после службы и перемен
Choice of Fate — это визуальный роман о возвращении домой после восьми лет службы в армии. Ты играешь за ветерана, который пытается адаптироваться к мирной жизни, восстановить отношения и понять, что всё изменилось — и ты тоже. Каждое решение влияет на сюжет: будь то простая беседа с близкими или моральный выбор на грани.
В игре — нелинейное повествование, множество концовок и персонажи с прошлым, которое не даст забыть о себе. Погружайся в атмосферу, где не существует простых ответов, а каждая реплика может изменить ход истории. Обретёшь ли ты новый смысл — или потеряешь всё снова?
Версия 0.12.5
Добавлено:
Реализована новая механика «песочницы» (свободного передвижения).
Добавлены системы характеристик и инвентаря (часть параметров и предметов временные и могут быть изменены).
Добавлены иконки перемещения, включая иконку карты (сама карта пока в разработке).
Полностью переработан интерфейс и внешний вид игры (GUI/UI).
Введена система случайного появления девушек в доме — теперь они находятся в разных комнатах в разное время.
Внедрена проверка характеристик и состояний для девушек.
Добавлены всплывающие подсказки для неактивных (засерых) вариантов выбора.
Много новых рендеров для дополнительных сцен (анимаций пока нет).
Добавлены новые способы повышения характеристик.
В комнатах можно находить случайные предметы (не спрятаны, а через диалог).
Установлены проценты вероятности и лимиты для нахождения предметов.
Добавлена система времени и даты.
Теперь откат недоступен, если выбор продвигает время (делает выборы более важными).
Добавлен шанс быть пойманным при выполнении «непристойных» действий.
Начата реализация системы беременности (пока нет визуализации, но работает логика и переменные).
Добавлены сцены в ванной и спальне.
Продвижение событий в различных сценах.
Добавлены события любви при 20/40/60/80/100 очках любви (пока это просто заглушки с текстом).
Случайные события в коридоре, зависят от множества параметров (пьяный, злой, счастливый и т.д.).
Исправлено:
Перерисованы некоторые старые рендеры (включая вступительный кадр Дженни).
Исправлены опечатки и недостающие строки текста.
Следующее обновление:
Исправление пропущенных рендеров.
Акцент на сюжет и триггеры для его продвижения.
Сюжетные изменения могут повлиять на сохранения (старые сохранения могут не работать или работать нестабильно).
Постепенная перерисовка старых сцен с уменьшением размера игры.
Добавление новых анимационных эффектов в рендерах.
Связь харизмы с событиями любви и порчи.
Влияние выносливости на возбуждение и преждевременное семяизвержение.
Новые предметы в инвентаре и их применение.
Добавление контрацепции для персонажей и игрока.
Дополнительные активности для прокачки характеристик.
(Если останется время) — визуальная реализация беременности.
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