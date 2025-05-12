Описание

Choice of Fate — это визуальный роман о возвращении домой после восьми лет службы в армии. Ты играешь за ветерана, который пытается адаптироваться к мирной жизни, восстановить отношения и понять, что всё изменилось — и ты тоже. Каждое решение влияет на сюжет: будь то простая беседа с близкими или моральный выбор на грани.





В игре — нелинейное повествование, множество концовок и персонажи с прошлым, которое не даст забыть о себе. Погружайся в атмосферу, где не существует простых ответов, а каждая реплика может изменить ход истории. Обретёшь ли ты новый смысл — или потеряешь всё снова?