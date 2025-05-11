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Drive to Nowhere (18+)

Drive to Nowhere (18+) 1.0

Путешествие на грани отчаяния, где выборы определяют, кем ты станешь
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 953 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Drive to Nowhere — это визуальный роман с элементами интерактивной драмы, в котором ты следишь за матерью и сыном, оказавшимися на дороге после семейного кризиса. Без чёткого плана, с половиной бака топлива и полным багажом нерешённых проблем, они пытаются выжить, перемещаясь от города к городу. Каждый новый день — это моральная развилка, где твои решения влияют на судьбу героев и сохраняют (или разрушают) их человечность.


В процессе ты столкнёшься с предложениями, которые могут изменить ход истории — от сомнительных до разрушительных. Поступки, эмоции и отношения здесь не просто фон — это основа всей игры. Через диалоги, внутренние монологи и сложные выборы ты увидишь, как хрупка грань между достоинством и капитуляцией. Drive to Nowhere — история не о дороге, а о том, что мы теряем и сохраняем на её обочине.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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