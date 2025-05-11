Описание

Drive to Nowhere — это визуальный роман с элементами интерактивной драмы, в котором ты следишь за матерью и сыном, оказавшимися на дороге после семейного кризиса. Без чёткого плана, с половиной бака топлива и полным багажом нерешённых проблем, они пытаются выжить, перемещаясь от города к городу. Каждый новый день — это моральная развилка, где твои решения влияют на судьбу героев и сохраняют (или разрушают) их человечность.





В процессе ты столкнёшься с предложениями, которые могут изменить ход истории — от сомнительных до разрушительных. Поступки, эмоции и отношения здесь не просто фон — это основа всей игры. Через диалоги, внутренние монологи и сложные выборы ты увидишь, как хрупка грань между достоинством и капитуляцией. Drive to Nowhere — история не о дороге, а о том, что мы теряем и сохраняем на её обочине.