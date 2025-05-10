Описание

Chainsaw Love — это визуальная новелла с элементами симулятора свиданий, действие которой разворачивается в альтернативной вселенной, вдохновлённой популярной мангой. Ты играешь за парня, оказавшегося в загадочном особняке, где его встречают сразу несколько харизматичных девушек. Выбирай реплики, управляй ресурсами и смотри, как твои действия открывают разные сцены и ветки сюжета. В этом доме каждый флирт — шаг к новой тайне.





Здесь тебя ждут нелинейный сюжет, пошаговая система действий и множество пасхалок для фанатов оригинала. Собирай очки, открывай дополнительные сцены и узнавай, какие из девушек настроены серьёзно. Красочная 2D-графика, юмор и пародийный тон делают прохождение лёгким и увлекательным. Если хочешь лёгкой романтической истории с фантастическими оттенками и полем для выбора — попробуй эту игру.