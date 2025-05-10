Chainsaw Love (18+) 1.0
Исследуй странный особняк, флиртуй и выбирай путь в комедийной пародии
Chainsaw Love — это визуальная новелла с элементами симулятора свиданий, действие которой разворачивается в альтернативной вселенной, вдохновлённой популярной мангой. Ты играешь за парня, оказавшегося в загадочном особняке, где его встречают сразу несколько харизматичных девушек. Выбирай реплики, управляй ресурсами и смотри, как твои действия открывают разные сцены и ветки сюжета. В этом доме каждый флирт — шаг к новой тайне.
Здесь тебя ждут нелинейный сюжет, пошаговая система действий и множество пасхалок для фанатов оригинала. Собирай очки, открывай дополнительные сцены и узнавай, какие из девушек настроены серьёзно. Красочная 2D-графика, юмор и пародийный тон делают прохождение лёгким и увлекательным. Если хочешь лёгкой романтической истории с фантастическими оттенками и полем для выбора — попробуй эту игру.
Полная версия
Скачать Chainsaw Love (18+) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.