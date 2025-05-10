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Chainsaw Love (18+)

Chainsaw Love (18+) 1.0

Исследуй странный особняк, флиртуй и выбирай путь в комедийной пародии
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
152
Скриншоты
Описание

Chainsaw Love — это визуальная новелла с элементами симулятора свиданий, действие которой разворачивается в альтернативной вселенной, вдохновлённой популярной мангой. Ты играешь за парня, оказавшегося в загадочном особняке, где его встречают сразу несколько харизматичных девушек. Выбирай реплики, управляй ресурсами и смотри, как твои действия открывают разные сцены и ветки сюжета. В этом доме каждый флирт — шаг к новой тайне.


Здесь тебя ждут нелинейный сюжет, пошаговая система действий и множество пасхалок для фанатов оригинала. Собирай очки, открывай дополнительные сцены и узнавай, какие из девушек настроены серьёзно. Красочная 2D-графика, юмор и пародийный тон делают прохождение лёгким и увлекательным. Если хочешь лёгкой романтической истории с фантастическими оттенками и полем для выбора — попробуй эту игру.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Chainsaw Love (18+) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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