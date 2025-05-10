Описание

Roger & Julia – Summer in BangCity — визуальная новелла, выступающая приквелом к оригинальной истории BangCity. Ты играешь за молодого парня, проводящего беззаботные летние дни в попытке понять, чего он хочет от жизни. Его мечты о будущем перемешаны с сомнениями, а начало подготовки к университету всё откладывается. Именно в этот момент в игру вступает заботливая соседка, готовая помочь ему выбрать направление и предложить поддержку.





Во второй части повествования появляются новые герои, а вместе с ними — неожиданные эмоции и перемены. Ты сможешь влиять на развитие отношений, принимать важные решения и наблюдать, как они скажутся на будущем всех участников истории. Лето в BangCity — это время новых знакомств, сомнений и шагов к взрослой жизни. Если ты любишь неспешные истории с акцентом на характеры, повседневность и выбор, эта игра — хороший повод заглянуть в прошлое героев.