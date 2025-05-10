Описание

The Chemist — это визуальный роман с элементами драмы и фантастики, в котором ты играешь за молодого исследователя, решившего посвятить себя улучшению жизни через химию. Его дни наполнены опытом, формулами и поиском истины, но всё меняется, когда он начинает замечать, что наука может затрагивать не только тело, но и душу. Впереди — открытия, которые невозможно спрогнозировать.





Помимо экспериментов, главный герой постепенно втягивается в сеть интриг, личных привязанностей и опасностей. Неожиданные отношения, тайные силы и моральный выбор становятся неотъемлемой частью его пути. Твоя задача — не просто наблюдать, а принимать решения, влияющие на ход событий. Сможешь ли ты сохранить баланс между наукой, чувствами и совестью?