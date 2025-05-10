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The Chemist (18+)

The Chemist (18+) Episode 4

Формулы, чувства и тайны — стань героем научной драмы с поворотом
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Версия:
Episode 4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 336 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

The Chemist — это визуальный роман с элементами драмы и фантастики, в котором ты играешь за молодого исследователя, решившего посвятить себя улучшению жизни через химию. Его дни наполнены опытом, формулами и поиском истины, но всё меняется, когда он начинает замечать, что наука может затрагивать не только тело, но и душу. Впереди — открытия, которые невозможно спрогнозировать.


Помимо экспериментов, главный герой постепенно втягивается в сеть интриг, личных привязанностей и опасностей. Неожиданные отношения, тайные силы и моральный выбор становятся неотъемлемой частью его пути. Твоя задача — не просто наблюдать, а принимать решения, влияющие на ход событий. Сможешь ли ты сохранить баланс между наукой, чувствами и совестью?


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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